Chiarello | Lotta alla sclerosi multipla con la scrittura Scudetto con Rabiot Gattuso stampato nel cuore

Michele Chiarello parla della sua passione per Gennaro Gattuso e della battaglia contro la sclerosi multipla. Racconta come la scrittura lo aiuti a mantenere viva la speranza e la forza di andare avanti. Insieme a questa, cita anche il suo amore per il Milan, che lo ha accompagnato nel cuore e nella mente, specialmente quando si tratta di scudetti e ricordi legati al club.

Lottare fa parte della vita, ma non è sempre facile superare gli ostacoli che essa ci pone contro. La redazione di Pianeta Milan ha avuto il piacere di intervistare Michele Chiariello tifoso sfegatato dei rossoneri, che combatte con tutte le sue forze ogni giorno contro la sclerosi multipla. Michele è molto impegnato nella lotta contro questa malattia e lo fa attraverso alcuni libri di cui tutto il ricavato viene donato all'AISM (associazione italiana sclerosi multipla) per la ricerca. Il suo ultimo lavoro si intitola 'Oltre i limiti: non sono un disabile' (Qui il link per acquistarlo).

