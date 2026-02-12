Lazio Rovella sicuro | Spero di viverla anch’io la lotta per il titolo con l’Italia o con la Lazio
Nicolò Rovella si dice pronto a vivere la sfida per il campionato, anche se ora pensa solo a dimostrare il suo valore con la Lazio. In un’intervista ai canali ufficiali del club, il centrocampista ha espresso la sua voglia di lottare e di essere protagonista, proprio come spera di fare con l’Italia in futuro. Rovella si trova al centro del progetto di Maurizio Sarri e vuole contribuire a far crescere la squadra.
Approfondimenti su Lazio Rovella
Lazio, Rovella svela: «Il Como troverà una Lazio diversa e in fiducia dopo la vittoria di Verona. Sulla Nazionale…»
Rovella ha commentato l’andamento della Lazio, sottolineando come la recente vittoria a Verona possa influenzare positivamente il team.
Rovella Partita Pazzesca! L'Eroe Inaspettato della Lazio
Ultime notizie su Lazio Rovella
Argomenti discussi: Lazio, Daniel Maldini: Devo trovare persone che credano in me. Rovella mi ha spinto a venire; Conferenza Maldini: Mi sono trovato subito bene. Rovella ha spinto tanto….
Rovella: «Sogno di alzare un trofeo con la Lazio. Sulla partita con il Bodo Glimt…»Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio, ha rilasciato delle dichiarazioni su vari temi biancocelesti tra passato, presente e futuro Nicolò Rovella è sempre più centrale della squadra di Maurizio S ... lazionews24.com
Lazio, Rovella si racconta: Vorrei rigiocare la partita col Bodo. Sogno di vincere un trofeoLunga intervista quella concessa dal centrocampista Nicolò Rovella a Lazio Style Channel, in cui ha ripercorso il suo cammino con la maglia dei. tuttomercatoweb.com
Bologna-Lazio, formazioni ufficiali: Pellegrini dietro, torna Rovella e Pedro dal 1' - facebook.com facebook
59' | Bologna-Lazio 1-1 Sostituzioni Lazio: Fuori: Rovella, Maldini Dentro: Cataldi, Dia #laziopress #bolognalazio #coppaitalia x.com
