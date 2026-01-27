Oltre 600mila euro per proteggere Mili dalle onde via ai lavori

Da messinatoday.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso interventi per proteggere la costa di Mili dall’erosione, con un investimento superiore a 600mila euro. I lavori mirano a salvaguardare una delle aree più vulnerabili, duramente colpita dal recente ciclone Harry. Questa iniziativa si inserisce in un piano di tutela ambientale volto a prevenire ulteriori danni alle coste e a preservare il territorio.

Nuovi lavori in arrivo contro l'erosione costiera. Riguardano una delle zone più a rischio, messa in ginocchio anche dal recente ciclone Harry. Parliamo di Mili Moleti dove la spiaggia quasi non esiste più e le abitazioni sono ormai a ridosso del mare. Stamane il Comune ha formalizzato la.🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Mili Ostrica

Case popolari: affidati 600mila euro di lavori per recuperare 29 alloggi erp

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Mili Ostrica

Argomenti discussi: Longiano, oltre un milione di euro per il sociale; Nas di Udine, in un anno quasi 600mila euro di multe e oltre 5 quintali di cibo sequestrati; Soriano, 600mila euro per interventi di efficientamento energetico. Il sindaco: Così ridurremo i costi di gestione · ilvibonese.it; Banda del buco in azione nel centro di Palermo, furto in gioielleria: bottino da almeno 400mila euro.

oltre 600mila euro perPioggia di fondi sulla montagna canavesana, oltre 600mila euro in arrivo ma ora la vera sfida è non sprecarliPiù di 600mila euro dal Fosmit, tramite la Regione Piemonte, per le Unioni montane del Canavese: interventi su connettività, servizi educativi e sentieristica, scadenze stringenti e la sfida di trasfo ... giornalelavoce.it

oltre 600mila euro perSoriano, 600mila euro per interventi di efficientamento energetico. Il sindaco: «Con queste risorse ridurremo i costi di gestione»Il Comune delle Preserre si è visto finanziare tre progetti, attestandosi tra i 14 enti locali vibonesi che hanno incassato di più dal bando nazionale del Mase ... ilvibonese.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.