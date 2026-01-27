Oltre 600mila euro per proteggere Mili dalle onde via ai lavori

Sono in corso interventi per proteggere la costa di Mili dall’erosione, con un investimento superiore a 600mila euro. I lavori mirano a salvaguardare una delle aree più vulnerabili, duramente colpita dal recente ciclone Harry. Questa iniziativa si inserisce in un piano di tutela ambientale volto a prevenire ulteriori danni alle coste e a preservare il territorio.

Nuovi lavori in arrivo contro l'erosione costiera. Riguardano una delle zone più a rischio, messa in ginocchio anche dal recente ciclone Harry. Parliamo di Mili Moleti dove la spiaggia quasi non esiste più e le abitazioni sono ormai a ridosso del mare. Stamane il Comune ha formalizzato la.🔗 Leggi su Messinatoday.it

