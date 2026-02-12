Rosetti sul Var | Ci stiamo dimenticando tutti perché è nato Sul fuorigioco lavora alla perfezione ma sulle interpretazioni…

Roberto Rosetti torna a parlare di VAR e arbitri. In un’intervista, l’ex arbitro spiega che il sistema funziona bene sul fuorigioco, ma sulle interpretazioni ancora si commettono errori. Dice che spesso ci si dimentica di quanto il VAR sia nato per aiutare e non per complicare le decisioni. Rosetti sottolinea che bisogna mantenere alta l’attenzione e migliorare le interpretazioni, perché il sistema può fare molto di più.

Roberto Rosetti ha parlato di arbitri e VAR, spiegando che su alcune situazioni lavora meglio piuttosto che su altre. Vediamo che cosa ha detto. Roberto Rosetti, responsabile degli arbitri della UEFA, a margine del Congresso di Bruxelles ha parlato di arbitri e VAR. Di seguito le sue parole. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE SUL VAR – « Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali come il fuorigioco lavora alla perfezione, mentre diverso è il discorso per quel che riguarda le interpretazioni» PARAGONE ITALIA-EUROPA – «La UEFA preferisce intervenire di meno, lasciando così spazio alla decisione sul campo dell’arbitro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Rosetti torna a parlare di arbitri e VAR e mette in guardia: “Stiamo tutti quanti dimenticando perché è nato il VAR, ovvero per correggere errori chiari e ovvi”.

Durante l'incontro 'Open VAR', è stato reso pubblico il dialogo tra l'arbitro Doveri e la sala VAR riguardo al rigore nell'incontro Inter-Napoli.

Rosetti: Forse ci siamo dimenticati perché è nato il VAR. Falli di mano? Va capito il calcioOggi si è tenuto il Congresso UEFA a Bruxelles al quale ha partecipato anche Roberto Rosetti, capo degli arbitri UEFA, che ha parlato anche del. tuttomercatoweb.com

Troppo Var, parla Rosetti: Bisogna intervenire meno e ritrovare i principi originariCosì il capo degli arbitri Uefa: Forse abbiamo tutti dimenticato perché è nato il Var. Ci perderemo qualche rigore, però non daremo quelli francamente inesistenti ... msn.com

