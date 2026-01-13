Il dialogo tra Doveri e la sala VAR sul rigore di Inter-Napoli | l'arbitro è guidato alla perfezione

Durante l'incontro 'Open VAR', è stato reso pubblico il dialogo tra l'arbitro Doveri e la sala VAR riguardo al rigore nell'incontro Inter-Napoli. Il video mostra come l'arbitro sia stato guidato con precisione durante la revisione, evidenziando le fasi di comunicazione e le decisioni prese. Questo approfondimento offre uno sguardo trasparente sul funzionamento della tecnologia e sul ruolo della comunicazione nel processo arbitrale.

OPEN VAR – De Marco: “Molto bene Doveri. Rigore Inter netto ma manca ammonizione Rrahmani” - Ecco l'audio tra VAR e Doveri che ha portato all'assegnazione del calcio di rigore per l'Inter contro il Napoli. msn.com

Open VAR, De Marco chiarisce il contatto Rrahmani-Mkhitaryan: «Doveri promosso». Tutti i dettagli e le ultime - Tutti i dettagli e le ultime Il lunedì sera di DAZN ha contribuito a chiarire uno degli episodi più discussi del big ma ... calcionews24.com

