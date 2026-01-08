Al Cinema Rouge et Noir la prima nazionale del film Sballo per te | cast in sala

Palermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te” al Cinema Rouge et Noir, martedì 14 gennaio alle 21. Il film, diretto da Massimo Scalici, combina comicità, danza latino-americana e sentimenti, con un cast che include Fernando Sosa, Ivan Fiore, Roberta Barberi e Yovanny Moreta “Chiquito”. Un’occasione per assistere alla presentazione di un’opera che unisce diverse espressioni artistiche in un contesto culturale locale.

Comicità, danza latino americana e tanto sentimento. Palermo ospiterà la prima nazionale del film “Sballo per te”, diretto da Massimo Scalici, con protagonista Fernando Sosa, affiancato da Ivan Fiore, Roberta Barberi e Yovanny Moreta “Chiquito”, in programma martedì 14 gennaio alle ore 21 al. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: "Jules e Jim" al Rouge et Noir: Truffaut inaugura la seconda tranche del Supercineclub

Leggi anche: Diritti (e storia) lgbt+: al Rouge et noir talk e proiezione eccezionale di "Quir"

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Icona per sempre: Brigitte Bardot per il film a colazione.

Palermo, Paolo Sorrentino incontra il pubblico del Cinema Rouge et Noir - L'abbraccio di Palermo a uno dei grandi del cinema italiano (e non solo), in città per assistere alla proiezione del suo capolavoro più recente e raccontarsi a 360 gradi alla ... notizie.tiscali.it

Rouge et noir 2015 - Con curiosità e impegno inesauribili, ci dedichiamo da anni all'esplorazione del mondo del cinema e delle serie TV: spazio all'informazione, alle recensioni, all'approfondimento e all'analisi, ma ... movieplayer.it

Cinema: anteprima di "Epicentro" al Rouge et Noir di Palermo - Dopo l'anteprima internazionale alla Settimana della Critica della 75° Mostra del Cinema di Venezia 2018 il film cortometraggio "Epicentro" diretto dal regista agrigentino Leandro Picarella e prodotto ... ansa.it

SBALLO X TE 14 gennaio data unica – Anteprima Nazionale & presentazione ufficiale Cinema Rouge et Noir – Piazza Verdi, 8 - Palermo Con tutto il cast e il regista in sala Non lasciarti scappare questa occasione unica! Vivi il film al cinema, incontra i protago - facebook.com facebook