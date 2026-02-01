Maratonina di Vinci foto e classifica della 39esima edizione

La 39esima edizione della Maratonina di Vinci si è corsa con il sole quasi primaverile, attirando tanti appassionati. Le strade di Vinci sono state invase da atleti di ogni età, pronti a sfidarsi lungo il percorso tra le Terre di Leonardo. La corsa si è conclusa con premiazioni e sorrisi, dimostrando quanto questa gara sia diventata un momento fisso per il mondo del podismo locale.

Vinci, 1 febbraio 2026 – Le Terre di Leonardo, illuminate da un sole quasi primaverile, hanno fatto da cornice ideale alla 39esima Maratonina Città di Vinci, appuntamento ormai storico del calendario podistico regionale. Una manifestazione capace, anno dopo anno, di rinnovarsi senza perdere la propria identità, richiamando a Vinci un numero importante di atleti e appassionati, pronti a correre immersi in un territorio che profuma di storia, arte e genialità. Maratonina Città di Vinci, le foto della corsa La gara competitiva regionale di km 14,9, affiancata dalla passeggiata ludico-motoria di km 6, ha preso il via alle 9.

