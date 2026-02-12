Rondine rende omaggio a Palatucci Un vero esempio di giustizia e umanità

Questa mattina a Rondine è stato organizzato un omaggio a Giovanni Palatucci. La cerimonia è stata semplice, ma molto sentita. Le persone si sono radunate nel rispetto della memoria di chi ha rischiato tutto per salvare vite durante l’Olocausto. La giornata ha ricordato il coraggio e l’umanità di Palatucci, morto nel campo di Dachau nel 1945.

AREZZO Un momento sobrio ma carico di significato quello vissuto ieri a Rondine per rendere omaggio a Giovanni Palatucci, morto il 10 febbraio 1945 nel campo di sterminio di Dachau. Come ogni anno, la sua figura è stata ricordata nel borgo alle porte di Arezzo attraverso una cerimonia che invita alla riflessione e rinnova il valore attuale della sua testimonianza, capace di parlare ancora al presente e alle nuove generazioni. La memoria di Palatucci è custodita simbolicamente dall'ulivo piantato nella Cittadella, segno vivo di una vita spesa in difesa della dignità umana. Ultimo questore di Fiume, Palatucci si distinse per l'impegno profuso nel salvare numerosi ebrei dalla deportazione durante l'occupazione nazifascista, pagando con la propria vita la scelta di non voltarsi dall'altra parte.

