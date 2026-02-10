La polizia rende omaggio al questore di Fiume Giovanni Palatucci

Questa mattina a Pordenone, le forze dell’ordine hanno reso omaggio a Giovanni Palatucci, il questore di Fiume ricordato per il suo coraggio durante la Seconda guerra mondiale. La cerimonia si è svolta nel rispetto della sua figura, simbolo di umanità e dedizione, e ha sottolineato il suo ruolo nel salvare vite durante un periodo difficile. La città ha voluto onorare la memoria di Palatucci, che nel 1990 fu riconosciuto come ‘Giusto tra le Nazioni’ dallo Yad Vashem e insignito della Medaglia

Anche Pordenone ha scelto di omaggiare la figura di Giovanni Palatucci. Un esempio di coraggio, umanità e dedizione verso il prossimo, che è stato insignito della Medaglia d'Oro al Merito Civile oltre a essere stato riconosciuto nel 1990 'Giusto tra le Nazioni' dallo Yad Vashem per aver salvato.

