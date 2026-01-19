Veicoli elettrici e ibridi | a Napoli agevolazioni prorogate per tutto il 2026

A Napoli, le agevolazioni per veicoli elettrici e ibridi sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026. Questa misura permette di agevolare la circolazione e la sosta, promuovendo una mobilità più sostenibile nella città. Le novità rappresentano un'opportunità per chi desidera adottare soluzioni di trasporto più ecologiche, contribuendo alla riduzione delle emissioni e al miglioramento della qualità dell’aria.

Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026 le agevolazioni per la circolazione e la sosta per veicoli elettrici e ibridi. L'obiettivo è quello di mantenere alta l'attenzione sulla necessità di una mobilità sostenibile e ridurre le emissioni. A dare l'annuncio Nino Simeone, neoeletto consigliere alla regione Campania, già presidente della Commissione mobilità di Palazzo san Giacomo. Per tutto il 2026 per ibridi ed elettrici sarà dunque ancora possibile sia l’accesso alle ZTL, al costo di 30 euro per l'intero anno, sia - per un numero limitato a massimo 1.500 richiedenti - fruire delle tariffe agevolate per la sosta sugli stalli blu, con variazione in base all’ISEE ed obbligo di utilizzo dell’app Tap&Park.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Trasporti: assessore Roma, prorogate agevolazioni abbonamento annuale Metrebus under 19

L'assessore ai trasporti di Roma ha annunciato la proroga delle agevolazioni sull'abbonamento annuale Metrebus per gli under 19 anche nel 2026. La decisione è stata confermata nell'ultima riunione di Giunta del 2025, garantendo così una continuità nel sostegno ai giovani utenti del servizio di trasporto pubblico cittadino. Questa misura mira a favorire l’accesso ai mezzi pubblici e a promuovere modalità di mobilità più sostenibili.

Ztl Acireale: nuove restrizioni anche per mezzi elettrici e ibridi

A partire da oggi, la ZTL di Acireale introduce nuove restrizioni che interessano anche veicoli elettrici e ibridi. Le modifiche riguardano principalmente le aree di Piazza Duomo, Corso Umberto e Corso Savoia, con l’obiettivo di regolamentare il traffico nel centro storico. Queste nuove disposizioni sono parte di un piano per migliorare la qualità dell’aria e la vivibilità urbana, mantenendo un equilibrio tra mobilità e tutela ambientale.

