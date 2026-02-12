Roma sotto la pioggia e vigili sulla neve a Cortina Il sindacato sbotta | Tremila agenti in meno
Roma sotto la pioggia e Cortina con i vigili sulla neve. La questura di Roma si lamenta: “Tremila agenti in meno”. Il sindacato Sulpl denuncia che, tra il maltempo e le assenze, la polizia locale rischia di restare senza forze sufficienti. Nel frattempo, 50 agenti sono stati inviati dalla Capitale ai Giochi di Milano-Cortina 2026, lasciando ancora più vuoto il reparto di Roma. La situazione si fa complicata, tra emergenze e risorse che scarseggiano.
Il Sulpl punta il dito contro amministrazione e comando: "Colpevoli di mantenere il corpo sotto i livelli di organico previsti per legge" Vigili sulla neve a Cortina e agenti nel mirino dei romani alle prese con il maltempo. A sbottare è il sindacato Sulpl della polizia locale di Roma Capitale che in una nota stampa ironizza sull'invio di 50 agenti dalla Capitale ai giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026 sottolineando quanto la "carenza di organico" si faccia sentire in giornate come quella di oggi, caratterizzata da maltempo. "Giornata di traffico, disagi e strade allagate dopo l'ennesima giornata di pioggia a Roma - dichiara Marco Milani, segretario romano del Sindacato unitario lavoratori polizia locale -.🔗 Leggi su Romatoday.it
Approfondimenti su Roma Cortina
Treni in tilt sulla Roma-Pisa, crolla sotto la pioggia il parapetto di un ponte: circolazione sospesa
Un crollo del parapetto di un ponte a Santa Marinella ha interrotto la circolazione sulla linea Roma-Pisa.
La lotteria dell'Imu, da 3.500 euro a Roma (e tremila a Milano) ai meno di 400 a Pesaro e Palermo. Spunta il nodo del saldo
L'Imu rappresenta un elemento variabile e spesso sorprendente nel panorama fiscale italiano.
Ultime notizie su Roma Cortina
Argomenti discussi: Roma sotto la pioggia e l’amore che non sa più parlare, Mappa Perfetta è il nuovo brano di Niko; Maltempo a Roma, esonda torrente a Bel Poggio. Grandine a Colle Salario e Fidene; Temporali a Roma e nel Lazio, pioggia e vento: il video di sottopassi e strade allagate, traffico in tilt; Ponte ferroviario crollato sull'Aurelia: centinaia di passeggeri 'abbandonati' sotto la pioggia. Il racconto (video).
L’accusa. Roma sotto la pioggia e vigili sulla neve a Cortina: 1300 agenti in meno, caos nelle stradeBasta un temporale serio e Roma si scopre fragile. Strade allagate, alberi a terra, traffico inchiodato. E sui social parte il coro: Dove sono i vigili urbani?. La risposta arriva dal SULPL, il sind ... msn.com
Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tiltNubifragio su Roma e città in tilt. Maltempo e pioggia oggi, giovedì 12 febbraio, non danno tregua alla Capitale con un quadro meteo che non accenna a migliorare. Dopo ore di precipitazioni, strade ... adnkronos.com
Amedeo Ciaccheri. The xx · Intro. La vecchia Fiera di Roma non c’è più. Sotto continuo monitoraggio della Asl, vanno avanti le operazioni di abbattimento dei vecchi capannoni della Ex Fiera di Roma, sia i materiali ordinari sia i materiali da considerare rifiuti s facebook
CURIOSITÀ. Gennaio da record sotto il profilo pluviometrico per la città di Roma e per alcune aree della provincia. Alla stazione del Collegio Romano sono caduti 226 mm di pioggia, rendendo gennaio 2026 il terzo più piovoso dal 1782. Record assoluto invec x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.