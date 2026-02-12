Roma sotto la pioggia e vigili sulla neve a Cortina Il sindacato sbotta | Tremila agenti in meno

Roma sotto la pioggia e Cortina con i vigili sulla neve. La questura di Roma si lamenta: “Tremila agenti in meno”. Il sindacato Sulpl denuncia che, tra il maltempo e le assenze, la polizia locale rischia di restare senza forze sufficienti. Nel frattempo, 50 agenti sono stati inviati dalla Capitale ai Giochi di Milano-Cortina 2026, lasciando ancora più vuoto il reparto di Roma. La situazione si fa complicata, tra emergenze e risorse che scarseggiano.

Il Sulpl punta il dito contro amministrazione e comando: "Colpevoli di mantenere il corpo sotto i livelli di organico previsti per legge" Vigili sulla neve a Cortina e agenti nel mirino dei romani alle prese con il maltempo. A sbottare è il sindacato Sulpl della polizia locale di Roma Capitale che in una nota stampa ironizza sull'invio di 50 agenti dalla Capitale ai giochi olimpici e paralimpici Milano-Cortina 2026 sottolineando quanto la "carenza di organico" si faccia sentire in giornate come quella di oggi, caratterizzata da maltempo. "Giornata di traffico, disagi e strade allagate dopo l'ennesima giornata di pioggia a Roma - dichiara Marco Milani, segretario romano del Sindacato unitario lavoratori polizia locale -.🔗 Leggi su Romatoday.it

Un crollo del parapetto di un ponte a Santa Marinella ha interrotto la circolazione sulla linea Roma-Pisa.

L'Imu rappresenta un elemento variabile e spesso sorprendente nel panorama fiscale italiano.

L’accusa. Roma sotto la pioggia e vigili sulla neve a Cortina: 1300 agenti in meno, caos nelle stradeBasta un temporale serio e Roma si scopre fragile. Strade allagate, alberi a terra, traffico inchiodato. E sui social parte il coro: Dove sono i vigili urbani?. La risposta arriva dal SULPL, il sind ... msn.com

Nubifragio su Roma, strade allagate e traffico in tiltNubifragio su Roma e città in tilt. Maltempo e pioggia oggi, giovedì 12 febbraio, non danno tregua alla Capitale con un quadro meteo che non accenna a migliorare. Dopo ore di precipitazioni, strade ... adnkronos.com

Amedeo Ciaccheri. The xx · Intro. La vecchia Fiera di Roma non c’è più. Sotto continuo monitoraggio della Asl, vanno avanti le operazioni di abbattimento dei vecchi capannoni della Ex Fiera di Roma, sia i materiali ordinari sia i materiali da considerare rifiuti s facebook

CURIOSITÀ. Gennaio da record sotto il profilo pluviometrico per la città di Roma e per alcune aree della provincia. Alla stazione del Collegio Romano sono caduti 226 mm di pioggia, rendendo gennaio 2026 il terzo più piovoso dal 1782. Record assoluto invec x.com