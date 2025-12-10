La lotteria dell' Imu da 3.500 euro a Roma e tremila a Milano ai meno di 400 a Pesaro e Palermo Spunta il nodo del saldo

L'Imu rappresenta un elemento variabile e spesso sorprendente nel panorama fiscale italiano. Con importi che oscillano da meno di 400 euro a Pesaro e Palermo fino a circa 3.500 euro a Roma e Milano, la distribuzione delle tasse evidenzia le differenze tra le diverse città, creando una sorta di «lotteria fiscale» legata ai saldi e alle aliquote applicate.

Quasi 3.500 euro a Roma, circa 3.000 a Milano, ma meno di 400 a Palermo, Pesaro e Cosenza. La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria «lotteria fiscale»,. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - La lotteria dell'Imu, da 3.500 euro a Roma (e tremila a Milano) ai meno di 400 a Pesaro e Palermo. Spunta il nodo del saldo

Nozze d'argento per la Lotteria della Solidarietà: 150 premi, il primo buono vacanza da 1500 euro

Caffè e musei gratis, la lotteria che finanzia il terzo settore: negli anni raccolti oltre 550mila euro

La solidarietà costa solo 1 euro. La lotteria che non bada ai profitti

Quasi 3.500 euro a Roma, circa 3.000 a Milano, ma meno di 400 a Palermo, Pesaro e Cosenza. La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria "lotteria fiscale". A fare i conti è la Uil, #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Quasi 3.500 euro a Roma, circa 3.000 a Milano, ma meno di 400 a Palermo, Pesaro e Cosenza. La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria "lotteria fiscale". A fare i conti è la Uil, #ANSA Vai su X

La lotteria dell'Imu, da 3.500 euro a Roma (e tremila a Milano) ai meno di 400 a Pesaro e Palermo. Spunta il nodo del saldo - La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria «lotteria ... Si legge su leggo.it