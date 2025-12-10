La lotteria dell' Imu da 3.500 euro a Roma e tremila a Milano ai meno di 400 a Pesaro e Palermo Spunta il nodo del saldo
L'Imu rappresenta un elemento variabile e spesso sorprendente nel panorama fiscale italiano. Con importi che oscillano da meno di 400 euro a Pesaro e Palermo fino a circa 3.500 euro a Roma e Milano, la distribuzione delle tasse evidenzia le differenze tra le diverse città, creando una sorta di «lotteria fiscale» legata ai saldi e alle aliquote applicate.
Quasi 3.500 euro a Roma, circa 3.000 a Milano, ma meno di 400 a Palermo, Pesaro e Cosenza. La mappa dell'Imu è un mosaico di cifre, una vera e propria «lotteria fiscale»,.
Nozze d'argento per la Lotteria della Solidarietà: 150 premi, il primo buono vacanza da 1500 euro
Caffè e musei gratis, la lotteria che finanzia il terzo settore: negli anni raccolti oltre 550mila euro
La solidarietà costa solo 1 euro. La lotteria che non bada ai profitti
