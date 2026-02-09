Treni in tilt sulla Roma-Pisa crolla sotto la pioggia il parapetto di un ponte | circolazione sospesa

Un crollo del parapetto di un ponte a Santa Marinella ha interrotto la circolazione sulla linea Roma-Pisa. La forte pioggia ha indebolito la struttura, che è caduta sotto il peso dell’acqua. I treni sono stati fermati per far verificare i danni e mettere in sicurezza la zona. La circolazione resta sospesa fino a nuove disposizioni.

Pioggia e maltempo hanno distrutto parte di un ponte a Santa Marinella: treni in tilt sulla Roma Pisa per accertamenti tecnici ai danni riportati. Trasporti: crolla parapetto, circolazione sospesa su tratto ferrovia Roma-Civitavecchia La circolazione sulla ferrovia Roma-Civitavecchia si ferma improvvisamente dopo il crollo di un parapetto di un ponte. #Treni | Linea #Roma - #Pisa Circolazione in graduale ripresa dopo danni causati dal maltempo dell' #8febbraio Possibili limitazioni di percorso e cancellazioni per Alta Velocità, Intercity e Regionali. Questa mattina non è ancora regolare la circolazione dei treni sulla linea Roma - Civitavecchia - Pisa. Questa mattina i treni possono ancora subire ritardi, variazioni di orario o cancellazioni. Il treno Civitavecchia - Tiburtina è stato cancellato.

