Roma sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri

Un maxi sequestro di articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuri ha coinvolto Roma. I finanzieri del Comando Provinciale hanno intercettato oltre un milione di pezzi contraffatti tra Esquilino e Tor Sapienza, bloccando una vasta rete di vendita illegale. L’operazione è partita dopo diversi controlli e ha portato al ritiro di merce potenzialmente pericolosa per i consumatori.

Roma, 12 febbraio 2026 – Oltre un milione tra articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma nel corso di un’operazione condotta tra il rione Esquilino e la periferia orientale della Capitale. Inizialmente, le fiamme gialle del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno ispezionato una rivendita, dove era esposta bigiotteria le cui etichette riportavano nichel nei limiti consentiti, senza che il gestore avesse mai effettuato i test di conformità, in violazione delle prescrizioni dettate dalla normativa unionale sull’utilizzo di sostanze chimiche e nazionale, che impone obblighi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche e dei metalli nocivi contenuti nei prodotti a contatto con il corpo umano.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Approfondimenti su Roma Esquilino

Il 26 gennaio 2026, le Fiamme Gialle di Civitanova hanno effettuato un intervento al mercato settimanale, sequestrando oltre mille pezzi di bigiotteria contraffatta.

Roma, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Esquilino

Il tempo delle parole è fortunatamente finito. A Tor Sapienza stiamo per intervenire sul complesso di edilizia popolare di Via Morandi, abbandonato per anni. Una nuova area verde, palazzi riqualificati e messi in sicurezza. x.com

