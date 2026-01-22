Roma sequestrati oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non sicuri

Roma, 22 gennaio 2026 – La Guardia di Finanza ha sequestrato oltre un milione di articoli e addobbi di Carnevale non conformi alle normative di sicurezza. In vista delle festività, sono stati effettuati controlli mirati per tutelare i consumatori e garantire la legalità sul mercato, bloccando la vendita di prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica.

Roma, 22 gennaio 2026 – In vista delle festività carnevalesche, la Guardia di Finanza ha messo in campo un piano straordinario di controlli finalizzato a garantire la sicurezza dei consumatori e la leale concorrenza sul mercato, bloccando l'immissione in commercio di un ingente quantitativo di accessori e cosmetici non conformi alla normativa comunitaria e nazionale, potenzialmente pericolosi per la salute pubblica. L'operazione, condotta dai militari del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma, ha interessato due capannoni nella periferia orientale della Capitale, all'interno dei quali sono stati trovati oltre 1 milione di prodotti tra maschere, cosmetici, tatuaggi temporanei e articoli per il maquillage destinati in larga parte a un pubblico di bambini.

