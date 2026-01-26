Bigiotteria contraffatta al mercato | sequestrati mille articoli

Il 26 gennaio 2026, le Fiamme Gialle di Civitanova hanno effettuato un intervento al mercato settimanale, sequestrando oltre mille pezzi di bigiotteria contraffatta. L'operazione si inserisce nell’attività di controllo mirata a tutelare i consumatori e a contrastare la vendita di prodotti non conformi alle normative. L'iniziativa si inserisce in un contesto di attenzione continua alla legalità e alla tutela del mercato.

Civitanova, 26 gennaio 2026 – Blitz delle Fiamme Gialle al mercato settimanale: sono stati sequestrati oltre 1.000 articoli di bigiotteria contraffatti. E il venditore ambulante è stato denunciato. I finanzieri di Civitanova, nell’ambito delle più ampie funzioni di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, hanno condotto una mirata operazione di servizio volta a fronteggiare fenomeni di abusivismo commerciale. Nello specifico, è stato eseguito un controllo nei confronti del titolare di una ditta individuale che aveva esposti per la vendita, su una bancarella, diversi oggetti di bigiotteria riportanti marchi e segni distintivi di note case di moda italiane ed estere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

