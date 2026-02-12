Pre-summit Ue convocato da Merz-Meloni

Questa mattina si tiene una riunione informale tra i paesi dell’Unione Europea, convocata da Merz e Meloni. Italia, Belgio e Germania si sono riuniti nel castello di Alden Biesen, in Belgio, per coordinarsi sui temi della competitività prima del summit principale. La discussione si concentra sulle sfide economiche e sulla strategia comune da adottare nei prossimi mesi. La riunione apre i lavori ufficiali del pre-summit, mentre i rappresentanti europei si preparano ad affrontare le questioni più urgenti.

11.45 Al via la riunione di coordinamento informale sui temi della competitività, organizzata da Italia, Belgio e Germania prima del summit informale nel castello di Alden Biesen, in Belgio. Al pre-summit hanno aprtecipato 20 Paesi. Slovacchia, Ungheria, Polonia, Danimarca, Bulgaria, Lussemburgo, Finlandia, Croazia, Belgio, Cipro,Francia, Austria, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Romania, Grecia, Svezia,oltre a Italia, Belgio e Germania. Presente anche von der Leyen, presidente Commissione Ue. Malumori tra i sette Paesi esclusi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Oggi al castello di Alden Biesen, vicino a Maastricht, prende il via il vertice informale dell’Unione Europea sulla competitività.

Questa mattina, i leader di Italia e Germania, Meloni e Merz, hanno deciso di incontrarsi prima del summit ufficiale dell’Unione europea.

Vertice Italia-Germania, Meloni a Merz: L'Europa deve essere protagonista

Venti i Paesi al tavolo del pre-summit convocato da Merz e MeloniOltre a Italia, Germania e Belgio - organizzatori dell'incontro - al pre-summit convocato prima del vertice Ue sulla competitività di Alden Biesen hanno partecipato Slovacchia, Ungheria, Polonia, Dani ... ansa.it

E' iniziato il pre-summit convocato da Meloni e Merz sulla competitivitàE' iniziato il pre-summit Ue sulla competitività convocato da Giorgia Meloni e Friedrich Merz, insieme al premier belga Bart De Wever, prima del vertice nel castello belga di Alden Biesen. (ANSA). (AN ... ansa.it

Asse Roma-Berlino: il patto per la competitività tra Merz-Meloni è per la “deregulation” delle imprese. Germania e Italia incassano l’ok di Von der Leyen al “super mercato” di Draghi e Letta. Di Cosimo Caridi x.com

