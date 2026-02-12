Roma | Mussolini FI politiche ambientali alibi Campidoglio per fare cassa

Roma, 27 ottobre 2023 – La politica ambientale a Roma sembra essere solo un modo per fare cassa. Con un nuovo provvedimento che l’assessore Patanè ha preparato e che arriverà in Giunta entro fine mese, l’amministrazione capitolina mostra le sue vere intenzioni. Non si tratta più di un intervento serio sulla tutela dell’ambiente, ma di un’operazione che sembra mirata principalmente a riempire le casse comunali. La mossa fa discutere e mette in discussione le vere priorità dell’amministrazione.

Con il nuovo provvedimento firmato dall’assessore Patanè, che andrà in Giunta entro fine mese, questa amministrazione esce finalmente allo scoperto e rivela le sue reali intenzioni. Dopo i tanti proclami green sbandierati in occasione dell’introduzione della Ztl Fascia Verde, il Campidoglio a trazione dem adotta due provvedimenti che, di fatto, vanno totalmente a sconfessare tutto quel concetto di mobilità sostenibile di cui Gualtieri e i suoi si sono fatti la bocca in tutti questi anni, utilizzato come pretesto per mettere mani nelle tasche dei cittadini che, nel frattempo, si sono dovuti adeguare spendendo fior di soldi per acquistare auto ibride o elettriche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

