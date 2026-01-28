Roma | Mussolini FI Fontana di Trevi patrimonio di tutti Campidoglio lasci accesso libero

La decisione del Campidoglio di far pagare l’ingresso alla Fontana di Trevi per i visitatori non residenti ha sollevato molte polemiche. Mussolini, rappresentante di Forza Italia, ha definito la fontana un patrimonio di tutti e criticato la scelta di introdurre un biglietto d’ingresso. Nel frattempo, il Campidoglio ha deciso di lasciare l’accesso libero ai residenti, ma questa misura non ha calmato le proteste di chi vede nella novità un passo indietro rispetto alle altre grandi città europee.

La decisione del Campidoglio di introdurre l'ingresso a pagamento alla Fontana di Trevi per i non residenti appare non solo illogica, ma anche in totale controtendenza rispetto alle altre grandi capitali europee. Lo dichiara, in una nota, la capogruppo di Forza Italia in Campidoglio Rachele Mussolini. "Illogica – aggiunge – in quanto non supportata da stime certe sui reali introiti che, su un potenziale gettito lordo di 18 milioni di euro, verrebbero assorbiti per i due terzi dalle spese di gestione. In controtendenza in quanto, a fronte di città come Londra in cui i principali siti museali e monumentali restano gratuiti per tutti, verrà introdotto, a partire dal 1 febbraio 2026, un ticket di ingresso di due euro per l'accesso al cosiddetto 'catino' della Fontana che andrà a penalizzare non solo turisti e visitatori, ma anche i tantissimi studenti e lavoratori che hanno il proprio domicilio a Roma pur non essendovi residenti".

