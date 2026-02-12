Roma missione Napoli con il tridente dei sogni | Dybala guida i tenori al Maradona

Roma e Napoli si sfidano al Maradona in una partita che promette spettacolo. La Roma di Gasperini si presenta con il tridente dei sogni, pronto a sorprendere i tifosi. Dybala guida i “tenori” in campo, mentre gli azzurri vogliono mantenere il passo e portare a casa i tre punti. La cornice è quella di uno stadio carico di emozioni e attese.

Nel tempio che fu di Diego Armando Maradona, la Roma di Gian Piero Gasperini si prepara a mettere in scena il concerto più atteso della stagione. L'obiettivo è chiaro: sintonizzare le frequenze del tridente d'attacco per trovare l'acuto decisivo nella corsa alla Champions League. Dopo aver ritrovato armonia e gol nella recente sfida contro il Cagliari, l'orchestra giallorossa punta tutto sulla qualità dei suoi solisti più raffinati: Paulo Dybala, Matias Soulé e Donyell Malen. Una prova corale che arriva nel momento cruciale del campionato, dove ogni nota stonata potrebbe costare carissimo in termini di classifica.

