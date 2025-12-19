Labubu bigiotteria e articoli contraffatti | maxi sequestro nello Spezzino

Nelle ultime ore, la Guardia di Finanza di Sarzana ha sequestrato oltre 1.300 articoli tra bigiotteria e prodotti natalizi, trovati non conformi agli standard di sicurezza. L'intervento si inserisce in un'azione di contrasto alla contraffazione e alla vendita di merce illegale, tutelando i consumatori e la legalità nel territorio dello Spezzino. Un intervento importante per garantire la sicurezza e la trasparenza del mercato locale.

© Lanazione.it - Labubu, bigiotteria e articoli contraffatti: maxi sequestro nello Spezzino Sarzana, 19 dicembre 2025 – La Guardia di Finanza di Sarzana ha sequestrato 1.365 oggetti tra bigiotteria e articoli natalizi non conformi agli standard di sicurezza per un valore complessivo stimato di circa duemila euro. Il venditore, di nazionalità bangladese, è stato segnalato alla Camera di Commercio per la contestazione della sanzione amministrativa che può arrivare fino a 25.823 euro. Materiale elettrico e articoli per la casa: a Firenze sequestrati 800mila articoli pericolosi Negli stessi giorni i finanzieri del Gruppo della Spezia hanno rinvenuto a bordo di un'autovettura, condotta da un cittadino di nazionalità senegalese, 165 articoli di pelletteria e accessori di abbigliamento riconducibili a brand di fama internazionale, contraffatti e muniti dei relativi certificati di garanzia anch'essi falsificati. 🔗 Leggi su Lanazione.it Leggi anche: Milano, maxi sequestro di Labubu contraffatti: ritirati oltre 1.000 articoli tra pupazzi e altri articoli Leggi anche: Livorno, Labubu contraffatti: le immagini del maxi sequestro a Cecina e Pisa Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. I Labubu taroccati anche a Sarzana, la Finanza ne sequestra a decine - Bloccati dai militari oltre 1000 oggetti, comprese borse e bigiotteria, non conformi agli standard di sicurezza ... ilsecoloxix.it

