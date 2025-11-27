Roma-Midtjylland 2-1 | El Aynaoui ed El Shaarawy in gol infortunio per Koné

La Roma vince per due a uno contro il Midtjylland nella quinta giornata di Europa League. Il primo successo europeo di Gasperini all'Olimpico lo firma El Aynaoui che in avvio al primo gol in giallorosso con un bel destro al volo su un assist di Celik e poi El Shaarawy su assist di Bailey. La Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné

News recenti che potrebbero piacerti

Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-europa-league-girone-unico-quinta-giornata-bologna-salisburgo-roma-f-c-midtjylland-n - facebook.com Vai su Facebook

Roma-Midtjylland, presenti 61.653 tifosi a sostenere la squadra #asroma is.gd/CgAYDX Vai su X

Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Ayanoui, classe e sudore. Ghilardi promette bene. E torna al gol pure El Shaarawy - Un successo arrivato con i gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e con qualche brivido ... Come scrive leggo.it

EUROPA LEAGUE - Roma-Midtjylland 2-1, decisivi i gol di El Aynaouni ed El Shaarawy - 0, nella ripresa la Roma trova il raddoppio al minuto 83, con il nuovo entrato El Shaarawy. Secondo napolimagazine.com

Roma-Midtjylland risultato 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho, Gasperini ora corre anche in Europa - 1 i danesi primi in classifica: apre il marocchino al 7', raddoppia l'attaccante all'83' prima della rete degli ospiti. corriere.it scrive