Roma-Midtjylland 2-1 | El Aynaoui ed El Shaarawy in gol infortunio per Koné

Romatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma vince per due a uno contro il Midtjylland nella quinta giornata di Europa League. Il primo successo europeo di Gasperini all'Olimpico lo firma El Aynaoui che in avvio al primo gol in giallorosso con un bel destro al volo su un assist di Celik e poi El Shaarawy su assist di Bailey. La Roma. 🔗 Leggi su Romatoday.it

roma midtjylland 2 1 el aynaoui ed el shaarawy in gol infortunio per kon233

© Romatoday.it - Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy in gol, infortunio per Koné

News recenti che potrebbero piacerti

roma midtjylland 2 1Roma-Midtjylland 2-1, le pagelle: El Ayanoui, classe e sudore. Ghilardi promette bene. E torna al gol pure El Shaarawy - Un successo arrivato con i gol di El Aynaoui ed El Shaarawy e con qualche brivido ... Come scrive leggo.it

roma midtjylland 2 1EUROPA LEAGUE - Roma-Midtjylland 2-1, decisivi i gol di El Aynaouni ed El Shaarawy - 0, nella ripresa la Roma trova il raddoppio al minuto 83, con il nuovo entrato El Shaarawy. Secondo napolimagazine.com

roma midtjylland 2 1Roma-Midtjylland risultato 2-1: gol di El Aynaoui, El Shaarawy e Paulinho, Gasperini ora corre anche in Europa - 1 i danesi primi in classifica: apre il marocchino al 7', raddoppia l'attaccante all'83' prima della rete degli ospiti. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Roma Midtjylland 2 1