Dybala in campo contro il Napoli Soulé preoccupa la Roma

La Roma si prepara a sfidare il Napoli con Dybala in campo, pronto a dare il suo contributo. La squadra si mostra compatta e carica, mentre l’attenzione si concentra anche su Soulé, che preoccupa i tifosi giallorossi. La rosa è quasi al completo e i giocatori sono pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

In vista di un impegno di alto livello contro il Napoli, la Roma registra segnali incoraggianti sul piano fisico e della disponibilità tra le risorse offensive. Paulo Dybala è tornato a lavorare con il gruppo, offrendo una prospettiva offensiva più ampia e confermando la probabilità di un impiego dal primo minuto in una partita cruciale per la classifica. Nel corso della seduta odierna, Paulo Dybala ha ripreso gli allenamenti regolarmente con la squadra, superando i problemi fisici degli ultimi giorni. Il recupero assolutamente utile per la fase offensiva, con la Joya che può offrire creatività, controllo e imprevedibilità nel reparto avanzato in abbinamento alle soluzioni già presenti.

