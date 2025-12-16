Roma ipotesi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti

16 dic 2025

Si ipotizza l'introduzione di un biglietto a pagamento per visitare la Fontana di Trevi a Roma, con l'obiettivo di generare circa 20 milioni di euro all'anno. Questa proposta mira a gestire il turismo di massa e a valorizzare uno dei simboli più iconici della città, aprendo nuove opportunità di finanziamento per le casse comunali.

Il ticket per la Fontana di Trevi potrebbe rappresentare per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni di euro. Imolaoggi.it

