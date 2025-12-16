Roma ipotesi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti
Si ipotizza l'introduzione di un biglietto a pagamento per visitare la Fontana di Trevi a Roma, con l'obiettivo di generare circa 20 milioni di euro all'anno. Questa proposta mira a gestire il turismo di massa e a valorizzare uno dei simboli più iconici della città, aprendo nuove opportunità di finanziamento per le casse comunali.
Il ticket per la Fontana di Trevi potrebbe rappresentare per le casse comunali di Roma un tesoretto da 20 milioni di euro. Imolaoggi.it
Fontana di Trevi, Roma tra curiosità, leggende e realtà
Roma: dal 7 gennaio Fontana di Trevi a pagamento per i turisti. Il Campidoglio: "Solo ipotesi" - Dal 7 gennaio visitare la Fontana di Trevi, a Roma, costerà due euro. iltempo.it
Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, la Fontana di Trevi sarà a pagamento da gennaio: biglietto di 2 euro per visitarla ... tg24.sky.it
