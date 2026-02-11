Fine dell' incubo per i turisti del centro | arrestato il borseggiatore di Fontana di Trevi

Un uomo è stato arrestato ieri nel cuore di Roma, dopo settimane di tentativi di furto ai danni dei turisti. Si aggirava tra le folle del centro storico, avvicinando le persone con diversi stratagemmi per rubare portafogli e soldi. La polizia è intervenuta quando ha notato i suoi comportamenti sospetti e lo ha fermato. Ora si trova in caserma in attesa di giudizio.

Si aggirava nelle zone più affollate del centro storico di Roma, avvicinando i turisti, con vari escamotage, al fine di sottrarre loro portafogli, denaro e altri oggetti di valore. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico, che avevano raccolto alcune segnalazioni su tali episodi, hanno avviato dei controlli mirati, riuscendo a intercettare e arrestare l'uomo in azione a Fontana di Trevi, intento a sottrarre un telefono cellulare dalla tasca del cappotto di una turista. Nonostante le minacce rivolte agli agenti e i tentativi di opporre resistenza ai controlli, il 49enne, di nazionalità algerina, è stato bloccato e condotto negli uffici di via della Greca per gli accertamenti di rito, al termine dei quali è stato arrestato per furto, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fine dell'incubo per i turisti del centro: arrestato il borseggiatore di Fontana di Trevi Approfondimenti su Fontana di Trevi Fontana di Trevi a pagamento per i turisti e musei gratis per i romani. L'annuncio del sindaco Fontana di Trevi, dal 7 gennaio ticket per turisti: il Campidoglio smentisce Dal 7 gennaio, visitare la Fontana di Trevi a Roma potrebbe richiedere l'acquisto di un ticket di due euro per i turisti, mentre i residenti continueranno ad accedere gratuitamente. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Fontana di Trevi Argomenti discussi: I tre rintocchi di campana per celebrare la fine dell’incubo: a suonarla donne guarite dal cancro; Sottopasso di via Milano pronto per marzo. Rush finale per il cantiere dei ritardi; ‘Portobello’: l’incubo senza fine di un uomo stupito; Incubo senza fine. Modigliana fa i conti: frana numero 6.973. Roma, fine dell'incubo del borseggiatore di Fontana di Trevi: arresto e processo per direttissimaSi aggirava nelle zone più affollate del centro storico di Roma, avvicinando i turisti, con vari escamotage, al fine di sottrarre loro ... iltempo.it Siracusa, pari al cardiopalma a Potenza: rimonta nel recupero e fine dell’incubo sconfitteGli azzurri conquistano un punto, ma la prestazione è tutt'altro che da ricordare. Martedì si torna in campo a Cosenza ... siracusanews.it Scattata la denuncia e la messa in protezione grazie all'intervento della Squadra Volante che ha messo fine alle violenze -- Incubo tra le mura domestiche, aggredisce la compagna davanti ai figli. https://www.frosinonetoday.it/cronaca/incubo-mura-domestiche - facebook.com facebook #Pogba, incubo senza fine: è fuori anche dalla lista Champions x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.