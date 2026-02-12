Roma al Lavoro 2026 il bilancio finale | 4000 partecipanti e oltre 1200 opportunità
Roma ha chiuso questa mattina il suo evento “Roma al Lavoro 2026” con oltre 4.000 partecipanti. Centinaia di persone si sono messe in fila per incontrare datori di lavoro e scoprire le oltre 1.200 opportunità di lavoro offerte. L’appuntamento, promosso dall’Assessorato alla scuola, formazione e lavoro, si conferma come uno dei momenti principali nel panorama delle politiche attive per l’occupazione della città.
Roma, 12 febbraio 2026 – Oltre 4.000 persone hanno partecipato questa mattina a Roma al Lavoro 2026, il job day promosso dall’Assessorato alla scuola, formazione e lavoro di Roma Capitale: un appuntamento, volto all’incontro tra chi cerca una occupazione e chi offre una posizione lavorativa, che si conferma centrale nelle politiche attive del lavoro. Durante la giornata, migliaia di cittadine e cittadini hanno avuto l’opportunità di consegnare il proprio curriculum e sostenere un primo colloquio conoscitivo. Quasi 50 aziende, presenti con i loro stand, hanno incontrato direttamente i candidati, mettendo a disposizione circa 1.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Approfondimenti su Roma al Lavoro 2026
Roma: domenica ecologica, oltre 1200 controlli in mattinata e 171 illeciti rilevati
Food, il bilancio finale finale di Taste 2026
La 19ª edizione di Taste si chiude con numeri che non lasciano spazio a dubbi.
Ultime notizie su Roma al Lavoro 2026
Argomenti discussi: Roma al lavoro: questo giovedì si terrà l'evento gratuito per chi cerca lavoro con oltre 30 aziende pronte a ricevere CV; Torna Roma al Lavoro, il job day di Roma Capitale - Quotidiano La Voce; Sito Istituzionale | Lavoro, al via nuove selezioni in Atac; TORNA ROMA AL LAVORO, IL JOB DAY DI ROMA CAPITALE. PRATELLI: FAVORIAMO L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA, CON RUOLO DEL PUBBLICO.
COMUNE DI ROMA * : «TORNA IL JOB DAY DELLA CAPITALE, PRATELLI PROMUOVE L’INCONTRO TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO»Roma, 10 febbraio 2026 - Favorire l'incontro tra chi è in cerca di lavoro e le aziende che assumono, rafforzando il ruolo del pubblico nel guidare uno ... agenziagiornalisticaopinione.it
CISL apre il nuovo anno al Campidoglio: lavoro, diritti e sfideQuesta mattina, nella Sala della Protomoteca del Campidoglio, si è tenuto il Consiglio Generale della CISL di Roma Capitale e Rieti, appuntamento sindacale di forte rilievo che segna l’avvio ufficiale ... rainews.it
La Roma al lavoro per il ritorno di Francesco Totti: le cifre del possibile accordo con i Friedkin x.com
Roma al lavoro in vista del Napoli: c'è Dybala! Report e gallery https://bit.ly/4rInM3R - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.