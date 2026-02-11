Food il bilancio finale finale di Taste 2026

La 19ª edizione di Taste si chiude con numeri che non lasciano spazio a dubbi. Sono stati 810 gli espositori, e più di 8.500 i compratori provenienti da tutto il mondo, con oltre 900 arrivati dall’estero. Un evento che, anche quest’anno, ha confermato la sua importanza nel settore del food, attirando professionisti e appassionati da ogni angolo.

I numeri della 19ª edizione di Taste parlano chiaro: 810 espositori, 8.500 compratori specializzati (più di 900 dall'estero, in crescita rispetto agli anni precedenti), 1.500 operatori del settore come fornitori e agenti, 650 giornalisti (circa 70 stranieri) e 1.700 appassionati e gourmet.

