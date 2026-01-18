Domenica ecologica a Roma, con oltre 1.200 controlli effettuati nella mattinata e 171 illeciti riscontrati. In conformità alle restrizioni stabilite dall’ordinanza del sindaco Gualtieri, la Polizia locale svolge ogni settimana attività di vigilanza e controllo per garantire il rispetto delle norme sul traffico e la tutela dell’ambiente urbano.

In relazione alle restrizioni al traffico che caratterizzano la domenica ecologica a Roma, come stabilito dall’ordinanza emessa dal sindaco Roberto Gualtieri in data 15 gennaio 2026, la Polizia locale di Roma Capitale ha attivato i consueti servizi di vigilanza e controllo su tutto il territorio cittadino. Durante la mattinata, nella fascia oraria compresa tra le 7:30 e le 12:30, sono state effettuate più di 1200 verifiche da parte delle pattuglie, con un totale di 171 violazioni accertate. I controlli continueranno anche nel pomeriggio, con una nuova fascia di monitoraggio prevista dalle ore 16:30 alle ore 20:30. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: domenica ecologica, oltre 1200 controlli in mattinata e 171 illeciti rilevati

Roma: controlli nei locali pubblici e per sicurezza stradale, rilevati oltre 2 mila illeciti

Nelle recenti operazioni della polizia locale di Roma, sono stati individuati oltre 2.000 illeciti nei locali pubblici e sulle strade della città. Questi controlli mirano a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori. L’attività si inserisce nel più ampio sforzo di contrasto alla cosiddetta “malamovida”, promuovendo la legalità e l’ordine pubblico.

Leggi anche: Roma, domenica 9 novembre la prima domenica ecologica della stagione: stop alle auto nella Fascia Verde

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Buona Domenica Roma - facebook.com facebook

Smog: il 18 gennaio a Roma è domenica ecologica. Stop traffico dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30. Previste deroghe #ANSAmotori #ANSA x.com