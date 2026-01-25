Roma-Milan Gasperini punta su Dybala e Malen

Stasera all’Olimpico la Roma affronta il Milan in una sfida importante. Gian Piero Gasperini si affida a Dybala e Malen, decisi a mettere in campo una strategia offensiva equilibrata. La partita rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in campionato.

La Roma affronta il Milan questa sera allo stadio Olimpico con un piano definito da Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala gioca se sta bene e sarà al centro del progetto offensivo, insieme a Donyell Malen, per forzare una partita che il tecnico vuole portare a casa. La coppia chiave e la caccia al gol all’Olimpico. Il tecnico ha pochi dubbi sul peso specifico della Joya. Quando l’argentino è in condizione, è il riferimento attorno a cui ruota l’attacco. A Torino Dybala ha già mostrato una connessione efficace con Malen, un’intesa che Gasperini intende riproporre per mettere sotto pressione la linea difensiva rossonera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

