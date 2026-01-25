Stasera all’Olimpico la Roma affronta il Milan in una sfida importante. Gian Piero Gasperini si affida a Dybala e Malen, decisi a mettere in campo una strategia offensiva equilibrata. La partita rappresenta un’occasione chiave per entrambe le squadre, con l’obiettivo di ottenere punti fondamentali in campionato.

La Roma affronta il Milan questa sera allo stadio Olimpico con un piano definito da Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala gioca se sta bene e sarà al centro del progetto offensivo, insieme a Donyell Malen, per forzare una partita che il tecnico vuole portare a casa. La coppia chiave e la caccia al gol all’Olimpico. Il tecnico ha pochi dubbi sul peso specifico della Joya. Quando l’argentino è in condizione, è il riferimento attorno a cui ruota l’attacco. A Torino Dybala ha già mostrato una connessione efficace con Malen, un’intesa che Gasperini intende riproporre per mettere sotto pressione la linea difensiva rossonera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Milan, Gasperini punta su Dybala e Malen

Torino Roma, Gasperini punta sulla fantasia: Soulé e Dybala dietro Malen. I granata bestia nera dei giallorossi, ecco perchèTorino Roma si prepara a una sfida di grande interesse, con Gasperini che punta sulla fantasia di Soulé e Dybala alle spalle di Malen.

Gasperini dopo Torino Roma: «Malen ha le caratteristiche che cercavo, migliora anche Dybala…Su Robinio Vaz dico questo»Dopo la vittoria contro il Torino, l’allenatore della Roma, Gasperini, ha commentato le prestazioni della squadra e i rinforzi recenti.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Roma-Milan: orario, dove vederla (tv e streaming), probabili formazioni e perché è i giallorossi sono favoriti; Serie A, Roma-Milan: analisi e precedenti; Roma-Milan come Troy: la sfida degli eori Gasperini e Allegri; Allegri elogia Gasperini: Questa Roma non è una sorpresa. Saelemaekers? Sta meglio, ma...

Roma-Milan: le probabili formazioni e dove vederla in tvRoma-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni moderna smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su dispositivi quali Play Station, ... fantacalcio.it

Roma-Milan: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeCon l'Inter a +6 la trasferta romana per il Milan diventa già uno spartiacque della stagione come per i giallorossi nella lotta Champions ... tuttosport.com

È una domenica importante per le zone alte di classifica: l’Inter osserva interessata Juve-Napoli e Roma-Milan I nerazzurri sicuramente allungheranno in classifica su almeno due delle quattro rivali. Milan e Napoli devono vincere per non perdere altri pu - facebook.com facebook

#RomaMilan nel segno di Ago e Nils La sfida dei mille doppi ex trova in #DiBartolomei e #Liedholm i simboli eterni. Il cuore del Barone diviso a metà, quello del Capitano di sempre spezzato dall’addio alla Capitale Fabrizio Pastore #ASRoma x.com