Torino Roma Gasperini punta sulla fantasia | Soulé e Dybala dietro Malen I granata bestia nera dei giallorossi ecco perchè

Torino Roma si prepara a una sfida di grande interesse, con Gasperini che punta sulla fantasia di Soulé e Dybala alle spalle di Malen. I granata, storicamente ostacoli per la Roma, rappresentano un avversario difficile da affrontare. La partita promette strategie e dinamiche interessanti, con le scelte tattiche che potrebbero influenzare l’andamento del match e il proseguo del campionato.

L’ultimo atto della scorsa stagione romanista portò la firma indelebile di Matias Soulé. Suo l’assist, quasi un manifesto del calcio di Gasperini, per l’inserimento vincente di Saelemaekers nel 2-0 al Torino. La Gazzetta dello Sport scrive che oggi, sette mesi dopo, Soulé torna all’Olimpico Grande Torino con una nuova consapevolezza: quella di essere diventato un protagonista assoluto della Roma. Gasperini si affida alla sua formula fantasia: Soulé e Dybala agiranno alle spalle del neo acquisto Malen, l’attaccante scelto per guidare il reparto offensivo. All’argentino spetterà il compito di innescare l’olandese, di servirgli i palloni giusti, proprio come quello recapitato a Saelemaekers. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Torino Roma, Gasperini punta sulla fantasia: Soulé e Dybala dietro Malen. I granata bestia nera dei giallorossi, ecco perchè Roma, Baroni bestia nera di Gasperini: domenica ancora il Torino

Per Gian Piero Gasperini e la Roma, Marco Baroni si conferma come un avversario difficile da affrontare. Domenica prossima, il Torino di Baroni rappresenta ancora una sfida importante, continuando a mettere alla prova la squadra giallorossa. La partita si inserisce in un percorso di confronto tra le due squadre, evidenziando l'importanza delle strategie e delle prestazioni sul campo.

