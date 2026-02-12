Rogo di Crans Montana L’ammissione dei Moretti | Nessuno usò gli estintori

Sta facendo molto scalpore l’ammissione dei membri della famiglia Moretti riguardo al rogo di Crans Montana. Durante un interrogatorio a Sion, hanno confermato che nessuno ha usato gli estintori a bordo del Constellation quella notte. Nel frattempo, una delle madri delle ragazze ferite si è confrontata con loro, chiedendo spiegazioni per quanto accaduto il primo giorno dell’anno. La vicenda si fa sempre più intricata e apre nuovi dubbi sulla gestione dell’incendio.

L'ammissione sugli estintori del Constellation durante l'interrogatorio a Sion e poi l'incontro con la madre di due ragazze ferite la notte di Capodanno. Jacques Moretti è tornato a rispondere alle domande dei magistrati che indagano sulla strage di Crans-Montana, in Svizzera, mentre, da un lato, la Procura di Roma dispone il sequestro probatorio dei telefonini dei ragazzi italiani morti e feriti nella tragedia che le autorità svizzere non hanno effettuato, e, dall'altro, il responsabile della sicurezza del Comune durante il suo interrogatorio ammette che il discobar non era considerato tra le priorità per i controlli.

