Crans-Montana interrogatorio per i Moretti Nessuno ha usato gli estintori

A Crans-Montana, i investigatori hanno ascoltato di nuovo Jacques Moretti, il proprietario del locale coinvolto nella tragedia. Durante l’interrogatorio, nessuno ha confermato che siano stati usati gli estintori durante l’incendio. Le domande si sono concentrate sulla gestione del locale e sui dettagli di quella notte. La Procura continua a cercare risposte e a raccogliere prove per chiarire cosa sia successo davvero.

Nuovo interrogatorio per Jacques Moretti, proprietario del locale coinvolto nella strage di Crans-Montana. Durante una pausa, la madre di due ragazze ferite ha chiesto e ottenuto un colloquio privato. "Chiedo scusa a tutti", ha detto l'imputato.

