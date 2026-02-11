Crans Montana Jacques Moretti in aula per l’interrogatorio | Nessuno ha usato gli estintori Il pm sequestra i telefoni delle vittime

Durante l’interrogatorio a Crans Montana, Jacques Moretti ha confermato che nessuno ha usato gli estintori durante l’incendio di Capodanno. Il pm ha sequestrato i telefoni delle vittime per approfondire le indagini. I quattro estintori nel locale sotto il locale non sono stati attivati, facendo sorgere ulteriori dubbi sulle cause del rogo.

Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato Constellation di Crans-Montana è stato usato durante l’incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso oggi – mercoledì 11 febbraio – durante l’interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del disco-bar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. «Nessuno l’ha usato perché tutti pensavano solo di scappare», ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale. Dalle perizie tecniche è emerso inoltre che non ci fossero i cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Crans Montana Constellation Crans-Montana, interrogatorio per i Moretti. Nessuno ha usato gli estintori A Crans-Montana, i investigatori hanno ascoltato di nuovo Jacques Moretti, il proprietario del locale coinvolto nella tragedia. Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio Jacques Moretti si presenta in tribunale a Sion per rispondere delle cause dell’incendio al ‘Le Constellation’. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Crans Montana Constellation Argomenti discussi: Il responsabile della sicurezza senza brevetto antincendio. Moretti: Penso sempre alle vittime - Avvocato vittime chiede la ricusazione delle procuratrici di Sion; Crans, Moretti interrogato. Disposto sequestro telefoni delle vittime; I Moretti ai dipendenti: Non vi abbandoneremo; Dubbi sui dati di reddito: La cauzione per far uscire di prigione Jacques Moretti era troppo bassa? | blue News. Crans Montana, Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strageSequestro probatorio dei telefonini di vittime e feriti italiani. Jacques Moretti incontra la mamma di due ragazze ferite nella strage ... adnkronos.com Crans-Montana, Jacques Moretti: «Chiedo scusa alle famiglie, nessun genitore dovrebbe vivere questa tragedia»L’inchiesta svizzera coinvolge ora quattro persone: oltre ai Moretti, anche il responsabile della sicurezza pubblica del Comune e il suo predecessore. Intanto Bertolaso ha annunciato che i feriti rico ... vanityfair.it #Tg2000 - Crans-Montana, interrogatorio per i Moretti. Nessuno ha usato gli estintori #11febbraio #Tv2000 #CransMontana #Cronaca #Giustizia #Inchiesta #Svizzera #Sicurezza #Attualità #Moretti #Interrogatorio @tg2000it x.com la Repubblica. . Dalle nuove carte dell'inchiesta, le foto del bar Le Constellation di Crans-Montana dopo il devastante incendio del primo gennaio 2026, durante il quale sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Dalle immagini, quel che rimane del loc - facebook.com facebook

