Crans Montana Jacques Moretti in aula per l’interrogatorio | Nessuno ha usato gli estintori Il pm sequestra i telefoni delle vittime 

Durante l’interrogatorio a Crans Montana, Jacques Moretti ha confermato che nessuno ha usato gli estintori durante l’incendio di Capodanno. Il pm ha sequestrato i telefoni delle vittime per approfondire le indagini. I quattro estintori nel locale sotto il locale non sono stati attivati, facendo sorgere ulteriori dubbi sulle cause del rogo.

Nessuno dei quattro estintori presenti nel locale interrato Constellation di Crans-Montana è stato usato durante l’incendio di Capodanno. Il dettaglio è emerso oggi – mercoledì 11 febbraio – durante l’interrogatorio a Sion di Jacques Moretti, proprietario del disco-bar, indagato con la moglie Jessica Maric per la strage in cui sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. «Nessuno l’ha usato perché tutti pensavano solo di scappare», ha detto Moretti, che non era comunque presente nel locale. Dalle perizie tecniche è emerso inoltre che non ci fossero i cartelli catarifrangenti di segnalazione degli estintori.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

Crans-Montana, interrogatorio per i Moretti. Nessuno ha usato gli estintori

A Crans-Montana, i investigatori hanno ascoltato di nuovo Jacques Moretti, il proprietario del locale coinvolto nella tragedia.

Crans Montana, Jacques Moretti in aula per nuovo interrogatorio

Jacques Moretti si presenta in tribunale a Sion per rispondere delle cause dell’incendio al ‘Le Constellation’.

