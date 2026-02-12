Roberto Costa, artista toscano, spiega come il riciclo diventi una forma di denuncia. Durante un’intervista, l’artista racconta il suo progetto VORTEX, nato dall’amore per il mare e i suoi regali, come conchiglie e legni. Costa sottolinea come ogni pezzo possa essere trasformato, dando nuova vita a materiali di scarto, e invita a riflettere sul valore nascosto negli oggetti che molti considerano rifiuti.

Abbiamo avuto il piacere di intervistare l’artista creatore toscano Roberto Costa. Che cos’è il progetto VORTEX? "Fin da ragazzo sono stato affascinato da quelli che sono i “regali del mare”: conchiglie, radici, legni, .Tutto questo materiale evoca un lungo “viaggio”, per me di grande intensità emotiva ed espressiva e da lì è nato il mio pensiero che Arte e rifiuti sono imprescindibili e che ogni oggetto da discarica possa essere trasformato in qualcosa di utile e bello. L’Arte serve per veicolare e sensibilizzare il messaggio. Per questo è nato “ Vortex ”, un’esposizione artistica itinerante". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Roberto Costa: l’arte del riciclo come denuncia

GO ITALY! YOUNG ARTISTS: L’INTERVISTA A VI SKIN Conduce Lele Procida, Ospite speciale il musicista e produttore Roberto Costa. (Clip estratta dalla seconda puntata della quinta stagione) Go Italy! Young Artists è il talk show televisivo di Ditutto dedica - facebook.com facebook