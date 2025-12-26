Firenze, 23 dicembre 2025 – Quando il regalo di Natale smette di essere un gesto d’affetto e diventa un piccolo (o grande) dispetto. È partita ufficialmente l’operazione “riciclo doni sgraditi”, rito laico delle feste che ogni anno si ripete puntuale come il panettone secco dimenticato in dispensa. Cravatte improbabili, vasi dalle forme indecifrabili, statuette polverose, bamboline d’altri tempi: il catalogo dell’orrore natalizio è vasto e democratico, perché non risparmia nessuno. Il mercatino dell’usato. A Novoli, in via San Donato, il mercatino dell’usato di Adriano Palitta è una sorta di pronto soccorso dei regali sbagliati. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Grazie, non dovevi...”. Cosa fare quando il regalo di Natale è horror: ecco l’arte del riciclo

Leggi anche: Cosa fare con gli avanzi del pranzo di Natale: dall’antipasto ai dolci, le ricette di riciclo

Leggi anche: I cesti di Natale sono ancora il miglior regalo che si può fare: ecco quali comprare quest'anno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Grazie, non dovevi...”. Cosa fare quando il regalo di Natale è horror: ecco l’arte del riciclo; Lorenzo Caccialupi travolto dall'orrore della sinistra: Dovevi morire tu, fascista! | .it.

“Grazie, non dovevi...”. Cosa fare quando il regalo di Natale è horror: ecco l’arte del riciclo - Scatta l’operazione “doni sgraditi”: dal mercatino di Novoli al web, gli oggetti sperano di trovare una seconda vita (e a volte tornano sotto lo stesso albero) ... msn.com