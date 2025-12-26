Chi di noi non ha mai ricevuto a Natale un maglione troppo largo, una sciarpa del colore sbagliato o un profumo che proprio non piace? Fino a poco tempo fa, riciclare questi regali, cioè donarli a qualcun altro, era considerato un comportamento scortese o addirittura maleducato, un vero e proprio tabù sociale. Oggi, però, la situazione sta cambiando. Il riciclo dei doni ha persino un nome internazionale: regifting. Secondo le statistiche, un italiano su quattro è pronto a riciclare i regali non graditi, vendendoli online o donandoli, e i più giovani sono i primi a farlo senza problemi. Un interessante studio ha analizzato come le persone vedono il regifting. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Esiste un galateo del riciclo dei regali di Natale? Ti spieghiamo l’arte del regifting

