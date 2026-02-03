Confronto politico-istituzionale tra Casa Riformista-Italia Viva e Versace

Questa mattina, i consiglieri metropolitani Filippo Quartuccio e Giovanni Latella, insieme al commissario Giuseppe Francesco Sera, hanno incontrato il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace. L’obiettivo era discutere delle questioni attuali che coinvolgono la città e l’area metropolitana. La riunione si è svolta in un clima di dialogo aperto, senza annunci di decisioni immediate, ma con l’intento di condividere idee e affrontare insieme i problemi sul tavolo.

I consiglieri metropolitani Filippo Quartuccio e Giovanni Latella, accompagnati dal commissario metropolitano Giuseppe Francesco Sera di Casa Riformista-Italia Viva, hanno incontrato il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace per un confronto politico e istituzionale sul presente e.

