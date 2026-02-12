A Perugia, negli archivi dell’Università per Stranieri, è stato trovato un vecchio fondo di questionari compilati da bambini umbri tra i 3 e i 14 anni. Tra i documenti, c’è anche uno studio di Montessori sui giochi. Ora si pensa di avviare un progetto basato su quei dati, per capire meglio come i più piccoli si divertono e cosa preferiscono fare nel tempo libero. È una scoperta che potrebbe aprire nuove strade per il metodo Montessori e l’educazione dei bambini in Italia.

PERUGIA – Negli archivi dell’ Università per Stranieri di Perugia è stato recentemente rinvenuto un importante fondo di questionari, compilati da bambini umbri di età compresa tra i 3 e i 14 anni. La ricerca condotta nel 1952 da Maria Montessori serviva per indagare i tipi di gioco preferiti, la frequenza delle attività ludiche e altri aspetti correlati. Parte da questa scoperta il progetto internazionale di ricerca dal titolo: “Il gioco come pratica educativa tra mutamenti pedagogici e inclusione scolastica. Un’analisi longitudinale dal 1952 ai giorni nostri”, coordinato dalla professoressa Cristina Gaggioli, direttrice del Centro di Ricerca Maria Montessori (CeRiMM) dell’Università per Stranieri di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovato uno studio di Montessori sui giochi: nasce un progetto

