Si punta sul progetto ‘Hub’ | C’è uno studio di fattibilità per potenziare parte del centro

Non si ferma il dibattito sul centro storico, sul quale i riflettori sono più accesi che mai da quando la Lega ha proposto di riportare le auto fino all’estremo cuore della città. Da allora si sono inanellate obiezioni e proposte di ogni genere. In questo contesto, dicono la loro anche i membri del gruppo ‘Orgogliosi forlivesi’. "Abbiamo appreso che lo scorso 24 ottobre si è tenuto un incontro in Comune con quatro associazioni di categoria, ed è stato presentato loro lo studio di fattibilità dell’ ‘ Hub Urbano Centro storico ’". Il riferimento è a un bando regionale che prevede l’individuazione di una porzione di centro storico (‘hub’ indica in inglese un luogo che funge da snodo) al quale verrebbero destinati dei fondi per finanziare eventi e iniziative che lo rivitalizzino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

