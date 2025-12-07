Nell' ex laboratorio di pelletteria nasce Zip al suo interno coworking uffici e uno studio di registrazione
Si sono conclusi a Pennabilli, nel cuore della Valmarecchia, i lavori di riqualificazione di Zip – Cerniera di Innovazione Culturale, il nuovo spazio multifunzionale promosso e gestito dall’associazione culturale Ultimo Punto, storica realtà che da oltre venticinque anni anima la vita culturale. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
