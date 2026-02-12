Guasto manda in tilt la circolazione dei treni attorno alla Stazione di Milano Centrale | ritardi di 100 minuti

Questa mattina a Milano la circolazione dei treni ha subito un grave intoppo. Un guasto ha messo in tilt la circolazione intorno alla stazione di Milano Centrale, causando ritardi fino a 100 minuti. Centinaia di passeggeri si sono trovati in attesa, molti costretti a rimanere in stazione più del previsto. La situazione resta sotto controllo, ma il disagio si fa sentire.

Ritardi anche di 100 minuti e centinaia di passeggeri in attesa. Mattinata complicata, quella di giovedì 12 febbraio, per la circolazione ferroviaria a Milano. Un guasto a un treno, rimasto fermo nei binari, ha mandato in tilt buona parte del sistema.

A causa di un guasto ai binari tra Paola e Reggio Calabria, la circolazione ferroviaria sulla tratta è stata significativamente rallentata.

Oggi, giovedì 8 gennaio, si sono verificati disagi sulla linea ferroviaria Bergamo-Milano a causa di un guasto tecnico.

Frecciarossa ETR 500 Trenitalia arrivo a Milano Centrale 11.09.2025

