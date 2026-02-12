Rinnovo ufficiale per l' attaccante del Castro Bologna | dettagli sul contratto e comunicato del club

Il Bologna ha annunciato ufficialmente il rinnovo di Santiago Castro. L’attaccante argentino ha firmato un nuovo contratto con il club, confermando la volontà di proseguire insieme. La società ha comunicato di voler puntare sulla crescita del giocatore e rafforzare il reparto offensivo. Castro, che sta facendo vedere buone cose in questa stagione, continuerà a indossare la maglia rossoblù. La firma arriva come una scelta di continuità e di fiducia nel suo potenziale.

Un segnale di continuità e ambizione per il Bologna: è stato ufficializzato il rinnovo di Santiago Castro, attaccante argentino che sta maturando una crescita significativa tra le fila rossoblù. Il nuovo accordo lo lega al club fino al 30 giugno 2030, consolidando una delle colonne portanti dell'organico e orientando la squadra verso traguardi europei. Classe 2004, proveniente dal vivaio del Velez Sarsfield, Castro è diventato una referenza offensiva per il gioco di Vincenzo Italiano. Il tecnico ha guidato una crescita tattica che ha trasformato l'argentino da finalizzatore a manovratore capace di legare il gioco e di attaccare la profondità con i tempi giusti.

