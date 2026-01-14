Durosinmi Pisa è ufficiale | i toscani hanno il loro nuovo attaccante Il comunicato del club con tutti i dettagli

Il Pisa Calcio ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Durosinmi Pisa, nuovo attaccante della squadra toscana. Il club ha condiviso un comunicato dettagliato riguardo all’accordo e alle prime impressioni sul giocatore. Si tratta di un’operazione che mira a rafforzare l’attacco della squadra per la stagione in corso, offrendo nuovi stimoli e opportunità di crescita.

