Carlo de Romedis entra nella giunta nazionale di Confapi

Carlo de Romedis entra nella giunta nazionale di Confapi. L’ex presidente di Confapi Liguria è stato eletto nell’organo di governo della confederazione italiana della piccola e media industria privata. Ora farà parte della squadra che prende le decisioni più importanti per il settore.

Per la prima volta un imprenditore ligure entra nella giunta nazionale di Confapi, rafforzando la rappresentanza delle Pmi della regione a livello nazionale Carlo de Romedis, già presidente di Confapi Liguria, è stato eletto nella Giunta Nazionale di Confapi, l'organo di governo della confederazione italiana della piccola e media industria privata. Si tratta della prima volta che un imprenditore ligure accede a questo livello, segnando un momento storico per la rappresentanza delle Pmi della regione a livello nazionale. "Accolgo questa nomina con sincero orgoglio e ringrazio il presidente Cristian Camisa per la fiducia – dichiara de Romedis –.

