A Vaprio, il vicesindaco Fabio Brambilla si dimette dopo un anno e mezzo dalle ultime elezioni. La giunta cambia volto: Peracchi prende il suo posto come nuovo vicesindaco. La decisione arriva in un momento di passaggio politico, senza grandi annunci, ma con una mossa che potrebbe influenzare il futuro amministrativo del paese.

Cambio della guardia a Vaprio, il vicesindaco rassegna le dimissioni a un anno e mezzo dalle elezioni. "Motivi personali", alla base della scelta di Fabio Brambilla, già primo cittadino del borgo negli anni 90 e nel 2024 entrato in squadra a sostegno di Marco Galli che poi vinse. "Sono stati mesi impegnativi, in cui il gruppo lavoro si è consolidato - dice l’ormai ex vice - Con la serenità di aver compiuto una parte importante del viaggio, ritengo sia giunto il momento di lasciare spazio ai giovani". Prende il suo posto Veronica Peracchi, già assessore ai Servizi sociali. "Per me è un vero onore – spiega la neo vice - sento tutta la responsabilità della carica e anche della fiducia del sindaco, che non era scontata". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cambio nelle Giunta. Lascia Fabio Brambilla. Peracchi vicesindaca

