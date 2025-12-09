Operato al ginocchio nel 2021 morì pochi giorni dopo | la famiglia ottiene 143mila euro di risarcimento
La famiglia di un uomo di 55 anni riceverà 143mila euro di risarcimento dal Centro Chirurgico Toscano per la perdita di chance di sopravvivenza, come stabilito dal tribunale di Arezzo. Il 55enne è morto nel 2021 dopo un'operazione al ginocchio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
