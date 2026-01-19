È attivo “I care Arese”, lo sportello psicologico in farmacia pensato per offrire supporto a prezzi accessibili. Un servizio dedicato al benessere della comunità, volto a rispondere alle esigenze di chi affronta difficoltà emotive o sociali. La presenza di uno spazio di ascolto nel contesto quotidiano mira a favorire il benessere psicologico in modo semplice e vicino alle persone.

Al via un nuovo per sostenere il benessere della comunità: da oggi è attivo “ I care Arese “, lo sportello psicologico comunale a prezzi calmierati. Voluto dall’amministrazione e affidato all’Azienda Speciale Aresina che nei mesi scorsi ha aperto un Bando per individuare i professionisti, il servizio si trova all’interno della Farmacia Comunale 1 in piazza Salvo D’Acquisto 1. Si tratta di un servizio nato per offrire una risposta concreta, accessibile e professionale a chiunque stia attraversando un momento di difficoltà o desideri intraprendere un percorso di crescita personale. "I care significa ‘mi sta a cuore’, ‘mi interessa’ ed è esattamente questo lo spirito con cui come amministrazione comunale abbiamo deciso di attivare questo sportello e mettersi a fianco a ogni persona che sente di aver bisogno di un supporto - dichiara il sindaco Luca Nuvoli - Dobbiamo promuovere una nuova cultura del benessere che metta la salute della mente sullo stesso piano di quella fisica, superando i pregiudizi che circondano la salute mentale". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sportello psicologico in farmacia: "Una risposta al disagio sociale"

