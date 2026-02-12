Rilancio del centro storico Gori | Occasione persa sui progetti regionali

La promozione del centro storico di Cortona si ferma ancora, e questa volta il sindaco Gori non le manda a dire. Durante una visita, ha detto che si è persa un’opportunità importante sui progetti regionali. “Per Cortona è stata un’occasione persa”, ha spiegato, sottolineando come la desertificazione commerciale di Camucia sia ormai evidente e non si sia riusciti a invertire la rotta. La situazione resta critica, e i negozi chiudono uno dopo l’altro.

"Per Cortona è stata un'occasione persa, soprattutto pensando alla situazione di Camucia, dove la desertificazione commerciale è ormai evidente". Parte da qui la riflessione di Lucio Gori, responsabile Confesercenti Valdichiana, commentando gli esiti del bando regionale per i progetti di riqualificazione commerciale promosso dalla Regione Toscana, che prevedeva contributi a fondo perduto fino al 60% dei progetti presentati, con un massimo di 42 mila euro. Cortona non ha partecipato, mentre altri comuni della vallata hanno intercettato le risorse regionali. I finanziamenti sono stati assegnati a Castiglion Fiorentino, Foiano della Chiana e Lucignano per interventi di rilancio del commercio nei centri storici.

