Rigopiano sentenza d’Appello | condanne ex dirigenti assolti sindaci e tecnici Il dolore dell’Abruzzo resta

La Corte d’Appello di Perugia ha confermato le condanne per tre ex dirigenti regionali coinvolti nel disastro di Rigopiano, mentre ha assolto cinque imputati, tra cui l’allora sindaco di Farindola. La sentenza non cambia, ma il dolore degli abitanti dell’Abruzzo resta vivo. La comunità continua a chiedere giustizia e a ricordare quella tragedia che ha segnato profondamente la zona.

Rigopiano: La Sentenza e il Dolore di un Abruzzo alla Ricerca di Chiusura. La Corte d’Appello di Perugia ha emesso la sentenza bis sul disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, condannando tre ex dirigenti regionali e assolvendo cinque imputati, tra cui l’allora sindaco di Farindola. La decisione, giunta il 12 febbraio 2026, riapre le ferite di una tragedia che ha segnato l’Abruzzo e l’intero Paese, causando la morte di 29 persone. Il presidente della Regione, Marco Marsilio, ha espresso il suo dolore e la consapevolezza che nessuna sentenza potrà mai restituire le vite perdute. Le Condanne e le Assoluzioni: Un Bilancio Parziale.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Rigopiano Disastro Rigopiano, sentenza dell'appello bis a Perugia: tre condanne e cinque assoluzioni, anche l'ex sindaco A quasi dieci anni dalla valanga che travolse l’hotel Rigopiano, uccidendo 29 persone, la Corte d’Appello di Perugia ha emesso la sua sentenza nel processo bis. Appello bis Rigopiano: 3 condanne, 5 assoluzioni e due prescrizioni, tensione in aula alla lettura della sentenza La corte d'appello di Perugia ha pronunciato le sentenze nel processo bis sulla strage di Rigopiano. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Rigopiano Disastro Argomenti discussi: Rigopiano, la sentenza d'appello bis: condannati tre ex dirigenti della Regione Abruzzo per disastro colposo; Rigopiano, appello bis: condannati 3 funzionari della Regione Abruzzo; Strage di Rigopiano, sentenza del processo d'Appello bis: 3 condanne e 5 assoluzioni; Tragedia di Rigopiano, in appello bis tre condanne, due prescrizioni e cinque assoluzioni. Strage di Rigopiano, sentenza del processo d'Appello bis: 3 condanne e 5 assoluzioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Strage di Rigopiano, sentenza del processo d'Appello bis: 3 condanne e 5 assoluzioni ... tg24.sky.it Tragedia di Rigopiano, sentenza d’Appello Bis/ 3 condannati e 5 assolti: tensione in aulaE' arrivata nella giornata di ieri la sentenza del processo d'Appello Bis per la tragedia di Rigopiano: 3 condannati e 5 assolti, i dettagli ... ilsussidiario.net Strage Rigopiano, assolto e in lacrime l'ex sindaco di Farindola. La sentenza e lo sfogo dei familiari delle vittime ift.tt/I06uPLh x.com Perugia: emessa la sentenza del processo d’appello bis per la tragedia di Rigopiano: condannati tre dirigenti della Regione Abruzzo per crollo colposo, assolto ex sindaco Lacchetta. Alla lettura del dispositivo, la difesa di Lacchetta è scoppiata in lacrime. Ten - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.