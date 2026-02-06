Una madre un figlio tossicodipendente e la rabbia che non diventa reato | assoluzione per un 22enne

Una madre e suo figlio di 22 anni, tossicodipendente, sono stati coinvolti in un caso giudiziario che si è concluso con l’assoluzione del giovane. La vicenda riguardava presunti maltrattamenti in famiglia, ma il processo si è chiuso senza condanne. La rabbia del ragazzo, che si era manifestata in momenti di tensione, non è stata considerata un reato. La sentenza mette fine a un lungo iter legale, lasciando spazio a un giudizio di innocenza.

Il Tribunale chiude il caso con un non luogo a procedere: esclusi maltrattamenti e abitualità, decisivo il racconto della donna che non si è mai detta vittima di violenze fisiche Si chiude con un’assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto coinvolto giovane accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della madre. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina, Alessandra Di Fresco, ha dichiarato non doversi procedere perché il fatto non sussiste, ritenendo insussistenti gli elementi necessari per configurare il reato previsto dall’articolo 572 del codice penale. La sentenza è stata pronunciata ieri, 5 febbraio, al termine dell’udienza preliminare, con lettura contestuale del dispositivo e delle motivazioni.🔗 Leggi su Messinatoday.it

